Курс доллара подрос на 20 копеек, евро – почти на 15 копеек

Центральный банк России с 18 января установил официальный курс доллара в размере 56,5925 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 20,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,1730 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 14,87 копейки.