Курс доллара подрос на 5 копеек, евро - на 7 копеек

Центральный банк России с 6 июня установил официальный курс доллара в размере 61,9822 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,5130 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 7,46 копейки.