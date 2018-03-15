Курс доллара подрос на 8 копеек, евро снизился почти на 2 копейки

Центральный банк России с 16 марта установил официальный курс доллара в размере 57,0188 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 8,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5151 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 1,87 копейки.