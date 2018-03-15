Мурманская область. Арктика15.03.18 12:22
Курс доллара подрос на 8 копеек, евро снизился почти на 2 копейки
Центральный банк России с 16 марта установил официальный курс доллара в размере 57,0188 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 8,16 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,5151 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 1,87 копейки.
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Последние комментарии
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
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