Курс доллара подрос на 9 копеек, а евро снизился почти на 2 копейки

Центральный банк России с 27 июля установил официальный курс доллара в размере 59,9102 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6816 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,89 копейки.