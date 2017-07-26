Мурманская область. Арктика26.07.17 12:18
Курс доллара подрос на 9 копеек, а евро снизился почти на 2 копейки
Центральный банк России с 27 июля установил официальный курс доллара в размере 59,9102 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,17 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,6816 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,89 копейки.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 448 человек
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Последние комментарии
Нина
26.07.17 13:05
Слава Богу! Конец войне!!!
Zviygincew
26.07.17 12:59
Один мой хороший знакомый журналист говорил, что самое страшное в мире - это голодный журналист! По-моему, сегодня очень многие писаки голодают и озлобленными глазами смотрят на мир.
Константин
26.07.17 09:24
Стукачество и продажность в среде журналистов стали нормой. Печально.
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