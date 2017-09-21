Курс доллара подрос почти на 10 копеек, евро теряет 59 копеек

Центральный банк России с 22 сентября установил официальный курс доллара в размере 58,2242 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,2635 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 59,29 копейки.