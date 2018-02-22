Курс доллара подрос почти на 11 копеек, а евро снизился на 17 копеек

Центральный банк России с 23 февраля установил официальный курс доллара в размере 56,7608 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 10,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6341 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 17,46 копейки.