Курс доллара подрос почти на 14 копеек

Центральный банк России с 29 ноября установил официальный курс доллара в размере 58,4125 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 13,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4934 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 0,23 копейки.