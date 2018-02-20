Курс доллара подрос почти на 18 копеек, а евро – почти на копейку

Центральный банк России с 21 февраля установил официальный курс доллара в размере 56,5201 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,8928 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,73 копейки.