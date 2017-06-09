Мурманская область. Арктика09.06.17 14:01
Курс доллара подрос почти на 2 копейки, евро теряет 36 копеек
Центральный банк России с 10 июня установил официальный курс доллара в размере 57,0020 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 1,63 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 64,7852 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 36,36 копейки.
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