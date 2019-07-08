Мурманская область. Арктика08.07.19 12:54
Курс доллара подрос почти на 29 копеек, евро – почти на 5 копеек
Центральный банк России с 9 июля установил официальный курс доллара в размере 63,8699 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 28,58 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,7067 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 4,74 копейки.
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