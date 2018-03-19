Курс доллара подрос почти на 6 копеек, евро снизился почти на 21 копейку

Центральный банк России с 20 марта установил официальный курс доллара в размере 57,5521 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6049 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 20,50 копейки.