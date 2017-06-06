Курс доллара подрос почти на 6 копеек, евро снизился почти на 3 копейки

Центральный банк России с 7 июня установил официальный курс доллара в размере 56,6747 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,7817 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 2,93 копейки.