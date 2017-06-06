Мурманская область. Арктика06.06.17 12:38
Курс доллара подрос почти на 6 копеек, евро снизился почти на 3 копейки
Центральный банк России с 7 июня установил официальный курс доллара в размере 56,6747 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,95 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,7817 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 2,93 копейки.
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 522 человека
-Скоро в эфире17:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Международные новости». Информационная программа18:30Новости. Информационная программа.19:00«Департамент». Художественный сериал, 14 серия (16+)20:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиЯнварскую 5-тысячную прибавку к пенсии старики уже проелиВ Мурманской области спрос на микрозаймы вырос в 2,7 раза-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 6 копеек, евро снизился почти на 3 копейкиРубль снижается на фоне продолжающей дешеветь нефти-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 июняПлановые отключения в Мурманске на 5 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг