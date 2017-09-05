Курс доллара подрос почти на 7 копеек, а евро – на 5 копеек

Центральный банк России с 6 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,8503 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 6,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,7782 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,26 копейки.