Мурманская область. Арктика16.03.18 12:48
Курс доллара подрос почти на48 копеек, евро - на 29 копеек
Центральный банк России с 17 марта установил официальный курс доллара в размере 57,4942 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 47,54 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,8099 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 29,48 копейки.
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Последние комментарии
Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
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