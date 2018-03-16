Курс доллара подрос почти на48 копеек, евро - на 29 копеек

Центральный банк России с 17 марта установил официальный курс доллара в размере 57,4942 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 47,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,8099 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 29,48 копейки.