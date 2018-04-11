Курс доллара подскочил на 1,7 рубля, евро – на 2,4 рубля

Центральный банк России с 12 апреля установил официальный курс доллара в размере 64,0626 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 169,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,2839 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он подпрыгнул на 243,17 копейки.