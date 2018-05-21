Мурманская область. Арктика21.05.18 13:10
Курс доллара подскочил на 59 копеек, евро укрепилось почти на 16 копеек
Центральный банк России с мая установил официальный курс доллара в размере 62,5327 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 59,19 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 73,3321 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 15,52 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
Known
21.05.18 13:59
Забавно всё это! Теперь новый президент, новое правительство займутся старыми задачами.
Михаил
20.05.18 23:14
Никакого дела нет!!!Обвиняемый брат сотрудника полиции!И потерпевшего с 9 мая ни разу не опросили так же как и свидетелей!!!!
Комментарий к новости:Житель Кандалакши избил знакомого после распития спиртного
Владимир Толчинский
20.05.18 15:59
Я бы ещё понял дневной запрет для облегчения движения, но ночной расценивать иначе, чем наплевательское отношение к людям не могу.
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