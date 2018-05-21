Курс доллара подскочил на 59 копеек, евро укрепилось почти на 16 копеек

Центральный банк России с мая установил официальный курс доллара в размере 62,5327 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 59,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,3321 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 15,52 копейки.