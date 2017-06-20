Мурманская область. Арктика20.06.17 12:53
Курс доллара подскочил на 62 копейки, евро - почти на 46 копеек
Центральный банк России с 21 июня установил официальный курс доллара в размере 58,5786 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 62,01 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 65,3210 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 45,96 копейки.
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