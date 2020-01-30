Курс доллара подскочил на 64 копейки, евро - почти на 74 копейки

Центральный банк России с 31 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,0359 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 64,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4159 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 73,87 копейки.