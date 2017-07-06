Курс доллара подскочил на 66 копеек, евро – почти на 71 копейку

Центральный банк России с 7 июля установил официальный курс доллара в размере 60,2426 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 66,39 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 68,3814 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 70,60 копейки.