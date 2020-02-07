Курс доллара подскочил на 67 копеек, евро – почти на 55 копеек

Центральный банк России с 8 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,4720 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 67,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6288 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 54,51 копейки.