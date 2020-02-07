Мурманская область. Арктика07.02.20 14:20
Курс доллара подскочил на 67 копеек, евро – почти на 55 копеек
Центральный банк России с 8 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,4720 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 67,43 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,6288 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 54,51 копейки.
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Последние комментарии
Max Silva4ev
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Александр
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Что еще за бред тут написан?! "от источника близкого"
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Наталья
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