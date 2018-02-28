РАМКИ ЗАКОНА: Заказные дела, или Сомнительные цели в деятельности регионального органа следствияСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.02.18 15:02

Курс доллара подскочил на 70 копеек, а евро вырос почти на 25 копеек

Центральный банк России с 1марта  установил официальный курс доллара в размере 56,3742 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он подскочил  на 70,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,9062 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 24,63 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктического доктора» вызовут 1 июля
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 289 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Мария
28.02.18 15:42
Интересно, а когда уважаемый Герман Витальевич получал сам огромные премии , что же он жалобы не писал на начальника и себя ! Все устраивало ! А дама из следствия , которая на каждом совещании мат на
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Сергей
28.02.18 15:02
Хороший покровитель и подельник Горовой А.В. (ныне зам министра) в очередной раз прикроет коллегу.... Отличный репортаж, бомба!!!!!, но к сожалению вряд ли будет справедливое возмездие.... "Рыба гниет
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Помор-поморыч
28.02.18 07:28
Это не пощёчина, а жужжание мух. Всё притянуто за уши: сплошные оговорки, предположения, рассуждения. А фактов нет. Это не расследование, а болтовня.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВот и стали мы снова бедней…-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 70 копеек, а евро вырос почти на 25 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в 2017 году производство пара и горячей воды выросло на 2,8%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 марта-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыСовет Федерации одобрил закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика