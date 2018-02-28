Курс доллара подскочил на 70 копеек, а евро вырос почти на 25 копеек

Центральный банк России с 1марта установил официальный курс доллара в размере 56,3742 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он подскочил на 70,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,9062 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 24,63 копейки.