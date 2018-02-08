Мурманская область. Арктика08.02.18 14:36
Курс доллара подскочил на 72 копейки, евро – на 24 копейки
Центральный банк России с 9 февраля установил официальный курс доллара в размере 57,6736 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он подскочил на 72,03 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,7713 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 24,03 копейки.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 80 человек
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Последние комментарии
MotoRin
07.02.18 14:23
А сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
Комментарий к новости:Минтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают
Игорь
06.02.18 20:52
Мошенники с Русского Мёда))))) Пасека Ивановых)))Смешно!!
Комментарий к новости:Ярмарка мёда с пасеки Ивановых снова в Мурманске!
Иван
06.02.18 16:31
Да, зима показала, где раки зимуют!
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