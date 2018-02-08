Курс доллара подскочил на 72 копейки, евро – на 24 копейки

Центральный банк России с 9 февраля установил официальный курс доллара в размере 57,6736 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он подскочил на 72,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7713 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 24,03 копейки.