Курс доллара подскочил на 86 копеек, евро- почти на 66 копеек

Центральный банк России с 15 февраля установил официальный курс доллара в размере 66,5429 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 86,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,0471 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 65,99 копейки.