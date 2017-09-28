Курс доллара подскочил почти на 42 копейки, евро – почти на 48 копеек

Центральный банк России с 28 сентября установил официальный курс доллара в размере 58,4255 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 41,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,6441 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 47,63 копейки.