Мурманская область. Арктика28.09.17 12:30
Курс доллара подскочил почти на 42 копейки, евро – почти на 48 копеек
Центральный банк России с 28 сентября установил официальный курс доллара в размере 58,4255 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 41,53 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 68,6441 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 47,63 копейки.
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-Нам интересно Ваше мнение25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям учёных по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 310 человек
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Jollo
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DIMON
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Gonshik
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