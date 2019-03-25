Курс доллара подскочил почти на 73 копейки, евро вырос 33 копейки

Центральный банк России с 26 марта установил официальный курс доллара в размере 64,4993 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 72,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,9229 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 33,29 копейки.