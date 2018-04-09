Курс доллара подскочил почти на 74 копейки, евро – почти на 1,18 рубля

Центральный банк России с 10 апреля установил официальный курс доллара в размере 58,5714 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он подскочил на 73,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,8847 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он подпрыгнул на 117,78 копейки.