Мурманская область. Арктика09.04.18 13:08
Курс доллара подскочил почти на 74 копейки, евро – почти на 1,18 рубля
Центральный банк России с 10 апреля установил официальный курс доллара в размере 58,5714 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он подскочил на 73,82 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,8847 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он подпрыгнул на 117,78 копейки.
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Последние комментарии
Ваня
06.04.18 19:21
Иван, разверните свою мысль
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петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
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