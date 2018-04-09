Запрещено движение и парковка всех видов транспорта от дома № 8 до дома № 5 по улице ЗелёнойОпять взрывают, опять дорогу перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.04.18 13:08

Курс доллара подскочил почти на 74 копейки, евро – почти на 1,18 рубля

Центральный банк России с 10 апреля  установил официальный курс доллара в размере 58,5714 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он подскочил  на 73,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,8847 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он подпрыгнул  на 117,78 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДетям – здоровья, родителям – спокойствия
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 404 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ваня
06.04.18 19:21
Иван, разверните свою мысль
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Заказные дела, или Сомнительные цели в деятельности регионального органа следствия
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:15Мультфильмы (0+)14:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)15:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)
-PRO ДеньгиЛидеры по росту цен остаются белокочанная капуста, картофель и куриные яйца-PRO ВалютуКурс доллара подскочил почти на 74 копейки, евро – почти на 1,18 рубля-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПо требованию прокуратуры директор управляющей организации привлечён к административной ответственности-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыОткрытости организаций коммунального комплекса будет больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика