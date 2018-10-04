Мурманская область. Арктика04.10.18 13:00
Курс доллара подскочил почти на 79 копеек, евро – почти на 32 копейки
Центральный банк России с 5 октября установил официальный курс доллара в размере 66,2115 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 78,71 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 76,0505 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 31,52 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
Андрияшин Александр Петрович
04.10.18 09:27
Здравствуйте! Сообщите пожалуйста, когда включат отопление по адресу проспект Кольский д.61. кв 7. Сообщите адрес и телефон депутата по этому участку-району. *** Уважаемый Александр Петрович, мы не
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталия
04.10.18 02:54
Пишите лучше сразу Папе Римскому. Как же заколебало уже это Норебо своими проблемами, везде это Норебо.
Просто интересно
04.10.18 00:12
Орлов уже купил А-ТВ или в процессе? Такие обыски идут при любом возбужденном уголовном деле. Что то не видно журналистов А-ТВ, защищающих небольшие коллективы во время подобных мероприятий. Лучше бы
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