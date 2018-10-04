Курс доллара подскочил почти на 79 копеек, евро – почти на 32 копейки

Центральный банк России с 5 октября установил официальный курс доллара в размере 66,2115 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 78,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,0505 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 31,52 копейки.