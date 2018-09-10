Мурманская область. Арктика10.09.18 14:03
Курс доллара подскочил почти на 84 копейки, евро –подрос на 31 копейку
Центральный банк России с 11 сентября установил официальный курс доллара в размере 69,8685 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 83,99 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 80,6702 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 31,40 копейки.
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гость
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Слепнева
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