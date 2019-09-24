Курс доллара понижен на 24 копейки, курс евро - на 26

Центральный банк России с 25 сентября установил официальный курс доллара в размере 63,706 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он понизился на 23,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,0193 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 25,66 копейки.