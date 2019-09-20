Курс доллара понизился на 37 копеек, евро - на 34

Центральный банк России с 21 сентября установил официальный курс доллара в размере 63,8487 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он понизился на 37,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5975 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 33,98 копейки.