Мурманская область. Арктика20.09.19 13:49
Курс доллара понизился на 37 копеек, евро - на 34
Центральный банк России с 21 сентября установил официальный курс доллара в размере 63,8487 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он понизился на 37,12 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,5975 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 33,98 копейки.
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