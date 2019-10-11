Курс доллара понизился на 52 копейки, евро - на 57

Центральный банк России с 12 октября установил официальный курс доллара в размере 64,2237 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он понизился на 51,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7296 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он подешевел на 57,03 копейки.