Курс доллара повысился на 10 копеек, евро - снизился на 20

Центральный банк России с 27 сентября установил официальный курс доллара в размере 64,2888 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 10,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,3834 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он понижен на 20,34 копейки.