Курс доллара повысился на 10 копеек, курс евро снизился на 32

Центральный банк России с 24 сентября установил официальный курс доллара в размере 63,9453 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он повысился на 9,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,2759 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 32,16 копейки.