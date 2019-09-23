Мурманская область. Арктика23.09.19 14:17
Курс доллара повысился на 10 копеек, курс евро снизился на 32
Центральный банк России с 24 сентября установил официальный курс доллара в размере 63,9453 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он повысился на 9,66 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,2759 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 32,16 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
22.09.19 22:15
НА УЛ. ФРУНЗЕ 18 НЕТ ОТОПЛЕНИЯ , ЗАМЕРЗАЕМ , ЗАВТРА ПОДАДИМ В СУД НА ЖИЛ. КОМПАНИЮ
Лидия
21.09.19 12:15
Отопление подключили только толку никакого нет, батареи ели ели теплые, можно даже сказать летние, несколько раз слесаря опрессовывали, на полдня помогает, потом опять такие же, в прошлом году такая ж
Сорокина Наталья
21.09.19 07:05
21.09.2019 По адресу Скальная 13 - 38 нет отопления. Вчера приходил мастер, что-то поделал в подвале, вечером немного стало теплее в квартире, а с утра опять в квартире отопления нет. Проснулась от то
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO ДеньгиПочти 8% составил прирост поступлений по страховым взносам в Мурманской области-PRO ВалютуКурс доллара повысился на 10 копеек, курс евро снизился на 32-PRO ЭнергетикуПод Териберкой заложили первый камень будущего ветропарка-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыЛечиться станет дешевле: Минздрав РФ готовит предложения по новой системе лекарственного обеспечения
-Нам интересно Ваше мнение12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 210 человек