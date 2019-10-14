Курс доллара повысился на 14 копеек, евро - на 20

Центральный банк России с 15 октября установил официальный курс доллара в размере 64,3652 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он повысился на 14,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,9305 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 20,09 копейки.