Мурманская область. Арктика18.09.19 14:42
Курс доллара повысился на 31 копейку, евро - на 64
Центральный банк России с 19 сентября установил официальный курс доллара в размере 64,429 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он повысился на 30,77 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,2391 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 63,51 копейки.
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Последние комментарии
Анна
18.09.19 10:49
Карла Маркса 45-240. Нет отопления в квартире.
Оксана
18.09.19 10:33
телефон просто не берут!!!!1
валентина
18.09.19 08:44
Орликовой, 28-50. Отопление только в ванной комнате, больше нигде нет.
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