Курс доллара повысился на 31 копейку, евро - на 64

Центральный банк России с 19 сентября установил официальный курс доллара в размере 64,429 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он повысился на 30,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,2391 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 63,51 копейки.