Курс доллара повысился на 43 копейки, евро - на 13

Центральный банк России со 2 октября установил официальный курс доллара в размере 65,067 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он повысился на 42,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,8449 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он увеличился на 12,8 копейки.