Курс доллара продолжил снижаться, евро - растёт

Мировые цены на нефть сегодня утром растут в рамках коррекции после значительного снижения в понедельник из-за опасений инвесторов по поводу роста добычи сырья в США, а также возможного увеличения добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов понедельника нефть дешевела более чем на 1% из-за беспокойства трейдеров по поводу роста добычи сырья в США. На прошлой неделе управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны сообщило, что среднесуточная добыча нефти в США в марте впервые в истории страны достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% с февральского уровня.

Кроме того, инвесторы опасаются, что страны ОПЕК+ на заседании в июне могут принять решение о наращивании добычи нефти на фоне возможного снижения поставок из Ирана и Венесуэлы. Эти опасения с конца мая являются главным сдерживающим фактором для роста нефтяных цен.

«Рост (цен на нефть. — Ред.), очевидно, является техническим отскоком от потерь прошлой сессии, но основное внимание на рынке сосредоточено на встрече ОПЕК и на том, в какой степени Саудовская Аравия и Россия увеличат объём добычи», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитика по товарным рынкам» Samsung Futures» в Сеуле Ким Кван-рая.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 61,9068 рубля. По отношению к последней сделке 4 июня доллар снизился на 15 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 2,22 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 12,60 копейки и составил 72,4840 рубля. Однако к официальному курсу евро подрос на 4,56 копейки.