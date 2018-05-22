Курс доллара просел на 1,27 рубля, евро - на 1,09 рубля

Центральный банк России с 23 мая установил официальный курс доллара в размере 61,2610 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он просел на 127,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,2390 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 109,31 копейки.