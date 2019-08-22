Курс доллара просел на 66 копеек, евро - почти на 67 копеек

Центральный банк России с 23 августа установил официальный курс доллара в размере 65,6196 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 64,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,8312 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 66,77 копейки.