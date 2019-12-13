Курс доллара просел на 67 копеек, евро – почти на 57 копеек

Центральный банк России с 14 декабря установил официальный курс доллара в размере 62,5544 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 67,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,8608 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 56,63 копейки.