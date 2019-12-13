Мурманская область. Арктика13.12.19 14:20
Курс доллара просел на 67 копеек, евро – почти на 57 копеек
Центральный банк России с 14 декабря установил официальный курс доллара в размере 62,5544 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 67,13 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,8608 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 56,63 копейки.
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Последние комментарии
NOUDIMON
13.12.19 11:01
У меня впечатление, что у господина Никоры появился двойник: один - глава администрации города Мурманска, а второй - заместитель губернатора. Многостаночник, однако!
Ленин
12.12.19 14:37
Сталина на них нет
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Д.О. Вернер
12.12.19 09:18
Молодежь Мурмана с медалями? Или это теперь такие значки или за членство в юнармии или за ГТО?
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