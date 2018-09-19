Курс доллара просел на 74 копейки, евро - на 81 копейку

Центральный банк России с 20 сентября установил официальный курс доллара в размере 67,0098 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 74,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,3613 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 81,36 копейки.