Мурманская область. Арктика17.07.17 13:09
Курс доллара просел на 81 копейку, а евро – на 74 копейки
Центральный банк России с 18 июля установил официальный курс доллара в размере 59,0657 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он просел на 81,49 копеек.
Официальный курс евро установлен в размере 67,6184 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он упал на 74,13 копейки.
Комментарии
-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателейРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубля
-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 87 человек
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Последние комментарии
Kirill
17.07.17 17:03
Лишний раз убеждаюсь, что торговля - это одна из самых коррумпированных сфер деятельности. Как можно объяснить, что при таких избыточных торговых площадях в регионе цены всё время растут и растут. На
Комментарий к новости:Магазинов в городах Мурманской области больше, чем необходимо!
Извозчик
17.07.17 16:30
Каждый год вы нам про щебеночно-мастичную смесь рассказываете, а дороги как были дрянь, так и остаются - в ямах, да трещинах. Болтуны!!!
Комментарий к новости:Глава администрации вышел на оживлённый перекрёсток
Gonshik
17.07.17 14:21
Не станет Териберка туристической Меккой. Был некоторый интерес после фильма «Левиафан» у любителей экстрима, а теперь он пошёл на спад. Вот если бы морской змей каждый год утаскивал в море по нескол
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