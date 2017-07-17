Курс доллара просел на 81 копейку, а евро – на 74 копейки

Центральный банк России с 18 июля установил официальный курс доллара в размере 59,0657 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он просел на 81,49 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 67,6184 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он упал на 74,13 копейки.