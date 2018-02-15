Курс доллара просел почти на 1 рубль, евро снизилось на 56 копеек

Центральный банк России с 16 февраля установил официальный курс доллара в размере 56,5918 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он упал на 99,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6718 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 56,11 копейки.