Мурманская область. Арктика15.02.18 12:56
Курс доллара просел почти на 1 рубль, евро снизилось на 56 копеек
Центральный банк России с 16 февраля установил официальный курс доллара в размере 56,5918 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он упал на 99,81 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,6718 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 56,11 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
Андрей Николаевич
15.02.18 11:01
Подобные предприятия надо закрывать и кто там работает тока мести улицу.
Комментарий к новости:Коммунальный абсурд
ROSS
10.02.18 11:00
народ ликует!
Комментарий к новости:8 кандидатов на одно место
Sergey Kysil
10.02.18 10:58
А вон уже в облдуме говорят, что осенью начнут менять форму управления в Александровске. Ильиных так и говорит, поэтому и страсти накаляются, никто не хочет терять доходные места во власти и при этом
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