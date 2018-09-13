Курс доллара просел почти на 94 копейки, евро – почти на 88 копеек

Центральный банк России с 13 сентября установил официальный курс доллара в размере 68,6370 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 93,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,7699 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 87,89 копейки.