Стоимость нефти слабо изменяется в последний торговый день 2019 года - инвесторы закрывают позиции перед новогодними праздниками, свидетельствуют данные торгов.

Нефть марки Brent в 2019 году подорожала примерно на 24%, WTI - почти на 36%. Как отмечает агентство «Рейтер», это самый сильный годовой рост стоимости обеих марок нефти за последние три года. Котировки поддерживает снижение напряженности в торговых отношениях США и Китая и сокращение добычи странами ОПЕК+.

По мнению экспертов, в следующем году рост цен продолжится, однако его может ограничить сохраняющееся давление на мировую экономику.

«Ожидается, что цены на нефть в основном будут находиться в плюсе, однако они могут столкнуться со сложностями из-за сдержанного роста мировой экономики и высоких уровней добычи сланцевой нефти в США в первом квартале», - прокомментировал агентству аналитик «Phillip Futures» Бенджамин Лу.

Курс доллара слабо снижается во вторник утром, инвесторы ждут деталей относительно предстоящего подписания торгового соглашения между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.