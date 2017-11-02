Курс доллара снижается

Цены на нефть в четверг утром демонстрируют слабую разнонаправленную динамику на фоне данных о сокращении запасов сырой нефти в США и комментариях о договоренностях ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 октября, снизились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 454,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения только на 0,38%, или на 1,756 миллиона баррелей, до 455,544 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина в США снизились на 4 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 212,8 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,2%, составив 128,9 миллиона баррелей.

Кроме того, оптимизм на сырьевых рынках поддерживается комментариями относительно договоренностей ОПЕК+. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидерами Ирана и Азербайджана в Тегеране заявил, что координация в рамках ОПЕК уже дала свои положительные результаты. Ранее Путин говорил, что соглашение о сокращении добычи нефти, если будет продлено, то, как минимум, до конца 2018 года.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.00 мск четверга снижался на 0,09 рубля - до 58,2 рубля, курс евро рос на 0,11 рубля до 67,85 рубля, следует из данных Московской биржи.