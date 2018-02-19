Курс доллара снизился копейку, евро теряет почти 75 копеек

Центральный банк России с 20 февраля установил официальный курс доллара в размере 56,3438 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,9001 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 74,70 копейки.