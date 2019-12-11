Курс доллара снизился на 1 копейку, евро укрепилось почти на 7 копеек

Центральный банк России с 12 декабря установил официальный курс доллара в размере 63,5653 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4558 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 6,77 копейки.