Курс доллара снизился на 10 копеек, евро - вырос на 5 копеек

Центральный банк России с 5 октября установил официальный курс доллара в размере 65,03 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 10,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,3509 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 5,18 копейки.