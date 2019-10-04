Мурманская область. Арктика04.10.19 14:05
Курс доллара снизился на 10 копеек, евро - вырос на 5 копеек
Центральный банк России с 5 октября установил официальный курс доллара в размере 65,03 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 10,12 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,3509 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 5,18 копейки.
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