Курс доллара снизился на 10 копеек, евро – на 24 копейки

Центральный банк России с 10 июля установил официальный курс доллара в размере 63,7660 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 10,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,4626 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 24,41 копейки.